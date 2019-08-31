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Миодраг Божович: лучше рискнуть, пытаясь забрать три очка, чем ничего не попробовать

Главный тренер «Крыльев Советов» после ничьей с «Динамо» (0:0) объяснил, почему продолжает делать рискованные замены при равном счёте, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Думаю, что сегодня игра была равная. Было видно, что обе команды хотят выиграть, было много хороших моментов у обеих. Снова в конце могли пропустить после стандарта. Человек не должен быть доволен ничьей, сегодня в конце мы тоже пытались забить.

– Анюков и Тимофеев эмоционально поспорили насчёт того, стоило ли в концовке проявлять fair play и выбивать мяч. Вы это как-то обговариваете с командой?

– Иногда есть очень тонкая разница, надо или не надо останавливать игру. Игроки сами принимают решение. Кто прав? Не знаю, есть команды, которые вообще не возвращают мяч и играют. Но, думаю, хорошо, что мы выбили мяч.

– Вы в очередной раз сняли центрального полузащитника и выпустили второго нападающего, сразу получили момент у своих ворот. Будете продолжать это делать?

– Если бы Соболев не попал в офсайд, вы бы сказали, какую я хорошую замену сделал. Я хотел попробовать всё, что можно, чтобы выиграть. Чуть рисковали, но лучше попытаться забрать три очка, чем ничего не попробовать.

– Зиньковский вышел минут за 20 до конца и очень оживил игру. Не стоило выпустить его раньше, может, вместо Тимофеева, Антона?

– Зиньковский играет на фланге, а они центральные полузащитники. Но, может, попробуем его под нападающим, потому что у него хорошие скорость и техника.

– Сколько ещё новичков нужно «Крыльям» и на какие позиции?

– Я уже в прошлый раз отвечал, что для нас любое усиление хорошо. Но именно усиление. 2 игрока нам не помешали бы.


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Теги: Божович Крылья Советов Динамо
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