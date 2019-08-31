«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Сочи» на стадионе «Смена».— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 30, 2019
Подробности: https://t.co/yXkFf4f342#ЗенитСочи pic.twitter.com/VpL64sdu80
"Зенит" проведет товарищеский матч с "Сочи"
Во время перерыва на игры национальных сборных "Зенит" проведет товарищеский матч с "Сочи", сообщается на официальном сайте петербуржского клуба.
фото: официальный сайт ФК "Зенит"
Встреча состоится 8 сентября в 14:00 на трехтысячном стадионе "Смена". Отмечается, что бесплатные пригласительные также можно будет получить в день игры в кассах арены.
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