Форвард "Эвертона" Боласи отказался переходить в ЦСКА, испугавшись расизма
Инсайдер Нобель Арустамян раскрыл детали того, почему ЦСКА не смог подписать нападающего из английского клуба.
Фото: Rui Vieira / AP
"У ЦСКА был предметный разговор по Яннику Боласи из "Эвертона", который играл в аренде в "Андерлехте", но там сорвалось из-за того, что он испугался расизма. Только из-за этого. Это произошло на фоне истерии, которую устроили бразильские и европейские медиа по Малкому. Насколько я знаю, после отказа ЦСКА Боласи попросил агента искать варианты исключительно в Европе. Однако пока он не пристроен. Так что всякое может быть", - цитирует Арустамяна сайт "Матч ТВ".
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