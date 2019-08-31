» » Форвард "Эвертона" Боласи отказался переходить в ЦСКА, испугавшись расизма

Форвард "Эвертона" Боласи отказался переходить в ЦСКА, испугавшись расизма

Инсайдер Нобель Арустамян раскрыл детали того, почему ЦСКА не смог подписать нападающего из английского клуба.
Фото: Rui Vieira / AP
ЦСКА был предметный разговор по Яннику Боласи из "Эвертона", который играл в аренде в "Андерлехте", но там сорвалось из-за того, что он испугался расизма. Только из-за этого. Это произошло на фоне истерии, которую устроили бразильские и европейские медиа по Малкому. Насколько я знаю, после отказа ЦСКА Боласи попросил агента искать варианты исключительно в Европе. Однако пока он не пристроен. Так что всякое может быть", - цитирует Арустамяна сайт "Матч ТВ".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: АПЛ Боласи Эвертон ЦСКА Арустамян
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 3 9
...
10 Кристал Пэлас 3 4
11 Борнмут 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Челси 3 4
14 Вест Хэм 3 4
...
20 Уотфорд 3 0
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Краснодар 7 14
...
4 Локомотив 7 14
5 Зенит 7 14
6 ЦСКА 7 13
7 Арсенал Тула 7 13
8 Рубин 7 10
...
16 Оренбург 7 2
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Начо Монреаль покинул "Арсенал" и продолжит карьеру в "Реале Сосьедад"
"Зенит" взял в аренду защитника Дмитрия Прищепу из "Минска"
Бывший вратарь "Локомотива" и "Краснодара" Фильцов перешел в белорусский клуб
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball»
Нобель Арустамян: подписание Гогуа — в стиле ЦСКА, он может выстрелить
Форвард "Эвертона" Боласи отказался переходить в ЦСКА, испугавшись расизма 27
"Уфа" и "Оренбург" назвали составы на матч 8-го тура РПЛ
Игорь Шалимов: результаты в еврокубках такие, что под сомнение поставлен уровень нашего чемпионата 10
"Зенит" проведет товарищеский матч с "Сочи" 2
Миодраг Божович: лучше рискнуть, пытаясь забрать три очка, чем ничего не попробовать
Гендиректор "Крыльев": не планируем расставаться с Соболевым. Клубу никаких официальных предложений не поступало 1
Роман Широков — о перспективах "Зенита": дай бог в Лигу Европы выйти 1
ЦСКА заплатил за Лукаса Сантоса 200 тысяч евро 4
Гильерме: знакомые в Бразилии до сих пор интересуются, не замерзаю ли я в России
Миодраг Божович: "Крылья" рассчитывали на большее в матче с "Динамо", надеялись, что можем выиграть
Роман Широков: "Зенит" — фаворит матча со "Спартаком". У него более выстроенная и более качественная игра 10
Форвард "Крыльев" Александр Соболев — в сфере интересов итальянского "Лечче" 10
Вячеслав Колосков: нет сомнений, что Санкт-Петербург справится с проведением финала Лиги чемпионов 1
Василий Уткин выразил готовность помочь Басте в возрождении "СКА Ростов" 3
Во Франции вновь остановили матч из-за "гомофобного" баннера 1
Дмитрий Сычев подпишет контракт с ереванским "Пюником", возглавляемым Тархановым 6
Александр Панов опроверг информацию о своём избиении на матче "Спартак" — "Брага" 10
Воспитанник "Локомотива" Кирилл Климов продолжит карьеру в "Монако"
Агент: Роман Павлюченко мог остаться в Англии, его хотел купить "Сандерленд"
Кристиан Эриксен может заменить Неймара в "ПСЖ"
"Зенит" попросит о переносе домашнего матча с ЦСКА 3 ноября 5
УЕФА утвердит проведение финала Лиги чемпионов 2021 года в России 24 сентября
Гус Тиль: Квинси Промес сказал, что я точно не пожалею о переходе в "Спартак" 3
Агент: информация про аренду Сантоса в ЦСКА - правда
"Локомотив" пожелал здоровья Спахичу, пострадавшему в ДТП
Все новости