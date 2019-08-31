"Подписание Гогуа — это в стиле ЦСКА, я бы не называл этот трансфер отчаянной попыткой усилиться. Все смеялись, когда они подписали Бекао непонятно откуда, Цауню из чемпионата Латвии, но эти ребята неплохо играли. Это история ЦСКА, которой клуб может гордиться.
Африканские футболисты — очень непредсказуемые ребята: они могут выстрелить в один момент, и все будут восторгаться "Вау, какой игрочище". Конечно, смущает его биография — там не сдержался, там не прошел просмотр, но он может выстрелить, я этого не исключаю. У ЦСКА уже были подобные удачные прецеденты. 300-400 тысяч евро — это смешные деньги за игрока. По сути, ЦСКА провернул трансфер без рисков. Не заиграет — ну, ничего страшного", - цитирует Арустамяна сайт "Матч ТВ".
Нобель Арустамян: подписание Гогуа — в стиле ЦСКА, он может выстрелить
Инсайдер Нобель Арустамян оценил переход Седрика Гогуа из "Тамбова" в ЦСКА.
фото: RT
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