"Динамо" ведет нападающего, причем там довольно любопытная ситуация, ведь разговор о довольно своеобразном клубе с точки зрения структуры управления. Насколько я понимаю, разные футбольные силы пытаются пролоббировать своего кандидата. Понятно, что за спортивную часть отвечает Роман Орещук, но есть главная фигура Юрий Соловьев, к нему поступают разные предложения по нападающим, который, очевидно, очень нужен команде.
Есть разговор по Окака Чука, об этом писал и Джанлука Ди Марцио, и я у себя в телеграм-канале, но по нему нет четкого внутреннего согласия всех структур "Динамо". Речь о бесплатной аренде, но с большой зарплатой. Знаю, что есть интерес к Мигелю Борхе из бразильского "Палмейраса", Соаресу из "Порту".
Скажу больше — недавно агенты предложили "Динамо" вариант с Симоне Дзадзой из "Торино". Москвичей он заинтересовал, но отпугнула цена: за итальянского форварда хотят 20 млн евро, не меньше. Повторюсь, есть варианты, и клуб будет вести активные переговоры по форварду до закрытия окна", — приводит слова Арустамяна сайт "Матч ТВ".
Нобель Арустамян: "Динамо" заинтересовалось Дзадзой из "Торино", но отпугнула цена в 20 млн евро
Инсайдер Нобель Арустамян раскрыл информацию о переговорах, которое ведет московское "Динамо".
Фото: официальный сайт ФК "Торино"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»