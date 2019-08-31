» » Нобель Арустамян: "Динамо" заинтересовалось Дзадзой из "Торино", но отпугнула цена в 20 млн евро

Нобель Арустамян: "Динамо" заинтересовалось Дзадзой из "Торино", но отпугнула цена в 20 млн евро

Инсайдер Нобель Арустамян раскрыл информацию о переговорах, которое ведет московское "Динамо".
Фото: официальный сайт ФК "Торино"
"Динамо" ведет нападающего, причем там довольно любопытная ситуация, ведь разговор о довольно своеобразном клубе с точки зрения структуры управления. Насколько я понимаю, разные футбольные силы пытаются пролоббировать своего кандидата. Понятно, что за спортивную часть отвечает Роман Орещук, но есть главная фигура Юрий Соловьев, к нему поступают разные предложения по нападающим, который, очевидно, очень нужен команде.

Есть разговор по Окака Чука, об этом писал и Джанлука Ди Марцио, и я у себя в телеграм-канале, но по нему нет четкого внутреннего согласия всех структур "Динамо". Речь о бесплатной аренде, но с большой зарплатой. Знаю, что есть интерес к Мигелю Борхе из бразильского "Палмейраса", Соаресу из "Порту".

Скажу больше — недавно агенты предложили "Динамо" вариант с Симоне Дзадзой из "Торино". Москвичей он заинтересовал, но отпугнула цена: за итальянского форварда хотят 20 млн евро, не меньше. Повторюсь, есть варианты, и клуб будет вести активные переговоры по форварду до закрытия окна", — приводит слова Арустамяна сайт "Матч ТВ".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Арустамян Динамо Торино Серия А Дзадза
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Лацио 1 3
2 Наполи 1 3
3 Аталанта 1 3
4 Торино 1 3
5 Ювентус 1 3
6 Удинезе 1 3
...
13 Лечче  ↕  0 0
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Краснодар 7 14
...
9 Рубин 8 10
10 Уфа 8 10
11 Динамо 8 9
12 Крылья Советов 8 7
13 Ахмат 7 7
...
16 Тамбов 7 4
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Президент "Оренбурга": слова Евсеева о том, что мы дочерний "Газпром", неприемлемы 1
"Локомотив" и "Ростов" назвали составы на матч 8-го тура РПЛ, Жоау Мариу — в запасе 1
Гендиректор "Уфы" — о судействе матча с "Оренбургом": это уже всё, край. Судья решил исход матча 1
"Енисей" дома проиграл "Чайке", красноярцы не выигрывают 10 матчей подряд 1
Полузащитник "Пюника" Эрик Варданян пополнит "Локомотив" 1
Нобель Арустамян: "Динамо" заинтересовалось Дзадзой из "Торино", но отпугнула цена в 20 млн евро
Александр Беленов - о поражении "Оренбургу": судейство было в одну сторону. Вам так не кажется? 3
Деспотович: слава богу, "Оренбург" выиграл первую игру в сезоне, срочно нужны были очки
Вячеслав Кротов: хотелось продолжить нашу серию
Владимир Федотов - о матче с "Уфой": это настоящий триллер, зрителям должно было понравиться
Евсеев: может у нас судейский руководитель быть независим? Один "Газпром" мы обыграли, дочерний не смогли 45
Гус Тиль: стадионы, которые я успел увидеть в России, просто прекрасны
Агент Игбуна рассказал о переговорах с несколькими клубами
После победы над «Зенитом» «Уфа» получила пенальти и удаление, которые позволили «Оренбургу» одержать первую победу в сезоне 11
"Оренбург" одержал первую победу в сезоне, одолев "Уфу" 1
Форвард "Ференцвароша" Сигневич: доволен жребием Лиги Европы, так и хотел, чтобы ЦСКА попался
Александр Тарханов: посмотрим, как Сычев сможет восстановить то, что мог раньше 1
Дмитрий Сычев: очень рад возможности продолжить профессиональную карьеру
Дмитрий Сычев подписал контракт с армянским "Пюником" по системе "1+1"
"Рубин" и "Сочи" назвали составы на матч 8-го тура РПЛ 1
"СКА-Хабаровск" на выезде переиграл "Луч"
Директор "Минска" рассказал об условиях перехода Дмитрия Прищепы в "Зенит"
Начо Монреаль покинул "Арсенал" и продолжит карьеру в "Реале Сосьедад"
"Зенит" взял в аренду защитника Дмитрия Прищепу из "Минска" 8
Бывший вратарь "Локомотива" и "Краснодара" Фильцов перешел в белорусский клуб
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball»
Нобель Арустамян: подписание Гогуа — в стиле ЦСКА, он может выстрелить 4
Форвард "Эвертона" Боласи отказался переходить в ЦСКА, испугавшись расизма 47
"Уфа" и "Оренбург" назвали составы на матч 8-го тура РПЛ
Игорь Шалимов: результаты в еврокубках такие, что под сомнение поставлен уровень нашего чемпионата 13
Все новости