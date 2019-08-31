Полузащитник "Пюника" Эрик Варданян пополнит "Локомотив"

Полузащитник ереванского "Пюника" Эрик Варданян продолжит карьеру в московском "Локомотиве".

фото: официальный сайт ФК "Пюник"

Переговоры близки к завершению, о переходе Варданяна в российский клуб будет объявлено до окончания летнего трансферного окна.21-летний атакующий хавбек в составе "Пюника", который тренирует российский специалист Александр Тарханов, в общей сложности провел 61 матч, забил 13 мячей и сделал 9 голевых передач. В активе Варданяна два матча и один гол за сборную Армении. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Ростова".