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Полузащитник "Пюника" Эрик Варданян пополнит "Локомотив"

Полузащитник ереванского "Пюника" Эрик Варданян продолжит карьеру в московском "Локомотиве".
фото: официальный сайт ФК "Пюник"
Переговоры близки к завершению, о переходе Варданяна в российский клуб будет объявлено до окончания летнего трансферного окна.

21-летний атакующий хавбек в составе "Пюника", который тренирует российский специалист Александр Тарханов, в общей сложности провел 61 матч, забил 13 мячей и сделал 9 голевых передач. В активе Варданяна два матча и один гол за сборную Армении. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Ростова".

Спорт24


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Теги: Локомотив Варданян Пюник
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