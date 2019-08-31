Переговоры близки к завершению, о переходе Варданяна в российский клуб будет объявлено до окончания летнего трансферного окна.
21-летний атакующий хавбек в составе "Пюника", который тренирует российский специалист Александр Тарханов, в общей сложности провел 61 матч, забил 13 мячей и сделал 9 голевых передач. В активе Варданяна два матча и один гол за сборную Армении. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Ростова".
Спорт24
Полузащитник "Пюника" Эрик Варданян пополнит "Локомотив"
Полузащитник ереванского "Пюника" Эрик Варданян продолжит карьеру в московском "Локомотиве".
фото: официальный сайт ФК "Пюник"
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