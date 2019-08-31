"Мы не победили только потому, что нас судил такой арбитр. Посмотрите матч и все сами увидите. Безобразное судейство! На второй минуте дает такую желтую карточку Карпу. Я понимаю, все бывает, но такое… А назначенный пенальти в наши ворота? Я посмотрю, как этот же судья поставит такой же в другом матче. Почему он такой пенальти дает в нашу сторону, а в другие не ставит точно такой же?
3 сентября мы встречаемся с коллегами из других клубов с Егоровым [главой департамента судейства и инспектирования РФС], будем разговаривать. Это уже всё, край… Судьи жесточайше влияют на результат! Не знаю, квалификация судей такая видимо… Коллеги знают мою позицию по будущему Егорова. 3-го числа посмотрим, как все будет.
Слова Евсеева про "Газпром"? Не хочу это комментировать. В моем понимании, судья решил исход матча. Мы думали, что к нам приехал молодой судья. Оказалось — нет. Он с нами разобрался как матерый, я это увидел лично. Были очень нехорошие ошибки. Футбол очень хороший, классный, но с таким судейством мы дальше не пройдем, не будем расти. Будем так же регулярно вылетать из еврокубков", — сказал Газизов в беседе с Sport24.
Гендиректор "Уфы" — о судействе матча с "Оренбургом": это уже всё, край. Судья решил исход матча
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после проигранного "Оренбургу" (1:2) матча 8-го тура РПЛ резко высказался в адрес судейской бригады во главе с арбитром Игорем Паниным.
Фото: ФК «Уфа»
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