Гендиректор "Уфы" — о судействе матча с "Оренбургом": это уже всё, край. Судья решил исход матча

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после проигранного "Оренбургу" (1:2) матча 8-го тура РПЛ резко высказался в адрес судейской бригады во главе с арбитром Игорем Паниным.

Фото: ФК «Уфа»