"Локомотив" и "Ростов" назвали составы на матч 8-го тура РПЛ, Жоау Мариу — в запасе

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 8-го тура РПЛ, который пройдет сегодня на «РЖД Арене» (начало — в 16:30 мск).

Новичок железнодорожников, португальский полузащитник Жоау Мариу начнет предстоящую игру в запасе.



«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов.



Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Жоау Мариу, Джорджевич, Эдер.



«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Еременко, Попов, Норманн, Саплинов, Шомуродов.



Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Байрамян, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Долгов.