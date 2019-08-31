Новичок железнодорожников, португальский полузащитник Жоау Мариу начнет предстоящую игру в запасе.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Жоау Мариу, Джорджевич, Эдер.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Еременко, Попов, Норманн, Саплинов, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Байрамян, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Долгов.
"Локомотив" и "Ростов" назвали составы на матч 8-го тура РПЛ, Жоау Мариу — в запасе
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 8-го тура РПЛ, который пройдет сегодня на «РЖД Арене» (начало — в 16:30 мск).
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