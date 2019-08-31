Кристиан Нобоа: после второго гола нам стало окончательно легче

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Рубином" (3:0).



"Спасибо, что признали меня лучшим игроком, но мне намного важнее было выиграть сегодня. До этого у нас была игра по схеме 5-3-2, но теперь перестроились на 4-3-3, стали играть больше в атаку, и это принесло свои плоды. После второго гола нам стало окончательно легче", - сказал Нобоа.