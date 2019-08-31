Бывший нападающий Спартака" Валерий Масалитин считает, что московский клуб может вернуть себе титул чемпиона России.
"После перерыва на матчи сборных "Спартаку" в чемпионате должно быть, наоборот, легче всех среди лидеров таблицы. Скоро он может сделать себе задел, причём очень хороший. Я думаю, что все команды, остающиеся в еврокубках, будут терять очки в РПЛ. И этим может спокойно воспользоваться "Спартак", как он уже делал три года назад. Он сейчас освобождён от еврокубков, и ему все карты в руки для чемпионства", - цитирует Масалитина "Евро-футбол.ру".
Валерий Масалитин: "Спартаку" сейчас все карты в руки для чемпионства
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