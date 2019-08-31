"Сочи" добился первой победы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ), потому что команде удалось решить проблему плохой реализации моментов. Таким мнением поделился генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.
"Мы понимали, что победа рано или поздно настанет. У нас было много моментов в предыдущих встречах, которые мы никак не могли реализовать. В матче против "Рубина" нам удалось наконец-то решить эту проблему. Игроки стали более четко выполнять установки главного тренера, партнеры начали слышать друг друга, видно, что футболисты работают на результат и не опускают руки", - цитирует Рубашко ТАСС.
Рубашко назвал еще несколько причин, из-за которых "Сочи" не мог добиться победного результата в текущем сезоне.
"Отчасти проблемы были из-за несыгранности новичков. Где-то свою роль сыграла усталость, невезение, судейство отчасти нам подпортило ситуацию", - добавил генеральный директор "Сочи".
Гендиректор "Сочи": мы наконец-то решил проблему реализации моментов
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