Вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин заявил, что его команде нужно было сыграть хладнокровнее и проще в матче 8-го тура чемпионата России против "Сочи" (0:3).
"Не получилось агрессивнее сыграть в атаке. У нас было много подходов, но не хватало заключительного паса. Где-то торопились. Можно было сыграть хладнокровнее. В защите дали много "Сочи" на контратаках сыграть и пропустили необязательные голы. Можно было проще сыграть. В этом была проблема. Мяч контролировали. Может, не наш день, а соперник почти все забил, что создал", - цитирует Дюпина "РИА Новости".
Юрий Дюпин: "Сочи" почти все забил, что создал
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