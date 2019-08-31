Юрий Семин: "Ростов" нас наказал за нелепые ошибки

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча с "Ростовом" (1:2).



- Много нелепых ошибок допустили. "Ростов" нас наказал. Поэтому все закономерно. Валить на неудачу не будем.



- Повреждение Алексея Миранчука в первом тайме сказалось?



- Это все в комплексе. Алексей, замены, перестановки, которые у нас произошли. Но и ошибки мы серьезные допустили, за что нас "Ростов" наказал.