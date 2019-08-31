Эдуардо Докампо: cегодня мы были не очень сильны в своей штрафной

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с "Сочи" (0:3).
- Думаю, что была открытая игра. Они оказались сильнее в игре в штрафной площади. При счете 0:1 мы могли сравнять счет, но после этого сразу пропустили. Похожая же ситуация была в Ростове. Третий гол пропустили в контратаке, когда мы очень хотели забить.
- Кажется, что от матча к матчу оборона играет все слабее. Что будет предпринимать тренерский штаб, чтобы улучшить организацию игры в обороне?
- Нужно сделать анализ того, что произошло, и сделать выводы. Сегодня мы были не очень сильны в своей штрафной.
- Можно ли назвать первый тайм "Рубина" худшим за весь сезон?
- Может быть, не могу сейчас оценивать. Мне не нравятся такие оценки. Понятно, что хотелось бы играть лучше и агрессивнее, тем более дома.
- Молодой игрок Данил Степанов играет без замен с третьего тура. Ощущение, что он немного наелся футболом. Планируется ли ротация?
- Он молодой, может терпеть эту нагрузку. Он, как и Макаров, только через игры может становиться сильнее. Если мы будем строго их оценивать, будем оказывать давление, не сделаем им лучше. Им нужна стабильность, чтобы они могли работать без давления, которое мы сами оказываем. Не стоит после каждой игры акцентировать на их игре внимание.
- Согласитесь с тем, что Егор Сорокин провел не самый лучший матч? Первый гол был забит после его ошибки.
- Все игроки ошибаются, мы сами ошибаемся. Понятно, что он не хочет пропускать голы, он хочет быть сильнее соперника в этом эпизоде. Как я уже сказал, сильнее можно становиться только через игры. Мы начали сезон хорошо, но сейчас не стоит говорить о том, кто ошибся и кто виноват. Сейчас все сравнивают нашу игру с тем, что было в начале сезона. Мы играем наверно на пределе своих возможностей. А сейчас, может быть, ошибаемся, но я хочу сказать, что ребята стараются и будут стараться еще больше.
- Вы с самого начала сказали, что была равная игра. Хотя проиграли 0:3, при этом у "Сочи" были удары в перекладину и выходы один на один. А у нас только выход Кьяртанссона. Почему так мало моментов?
- В первом тайме была пара моментов, а потом перед вторым голом Марков мог забивать. Для меня это чистый момент. Я не хочу здесь перечислять все моменты и спорить, кто лучше, кто хуже. Была открытая игра, обе команды хотели атаковать. В этом контексте они оказались сильнее.
- Какие планы у команды на двухнедельную паузу?
- Будем готовиться к следующей игре, безусловно. Ищем соперника, чтобы проводить игру. Но это не только зависит от нас. Дальше будет видно.
- Завтра закрытие трансферного окна. Тренерский штаб ожидает усиление извне?
- Я уже отвечал на этот вопрос. Здесь тоже не все зависит от нас. Всегда есть игроки, которые могут усилить команду, но не всегда они могут к нам пойти, если у них есть другие предложения.
- Но вы хотите усиления?
- Кого бы вы не спросили, все хотят усиление.
ФК "Рубин"
Эдуардо Докампо: cегодня мы были не очень сильны в своей штрафной
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