В матче 8-го тура чемпионата России "Тамбов" и "Ахмат" сыграли вничью - 1:1.
Чемпионат России
8 тур
Голы: Осипенко, 5, Бериша, 90+2
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семёнов, Мусалов, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл (Анхель, 89), Садулаев (Роши, 70), Шиманьски (Бериша, 54), Понсе.
"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин (Бенито, 65), Аппаев (Часовских, 66), Костюков (Мамтов, 82).
Предупреждения: Швец, 27, Чуперка, 31, Бенито, 90+1, Мамтов, 90+1
"Тамбов" не смог удержать победу над "Ахматом"
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