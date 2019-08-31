«Оренбург» и «Сочи» побеждают первый раз, Григорян почти покорил Грозный. Как это было

«Рубин» Шаронова больше не кажется крутым и любопытным – за последние пять туров Казань проиграла четыре раза. Подводим итоги игрового дня.
«Уфа» - «Оренбург» 1:2
Голы: Деспотович, 40 (пенальти), Зотов, 66, Кротов, 68
"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов (Тилль, 60), Карп, Бизяк (Алиев, 72), Гиоргобиани (Кротов, 60).
"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов (Козлов, 71), Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлек, Деспотович, Фамейе (Сиваков, 62).
Предупреждения: Карп, 3, Шахов, 22,53, Пуцко, 39, 45+1, Аюпов, 45, Афонин, 90
Удаления: Пуцко, 45+1, Шахов, 53.
• «Оренбург» в течение семи туров не мог одержать ни одной победы. В Уфе наконец-то прервалась неудачная серия команды, которая отдаёт своих лидеров за 50 тысяч рублей. Правда, всё было не так гладко
• Арбитр Игорь Панин, судивший второй свой матч в премьер-лиге, удалил двоих игроков в этом матче – в первом тайме защитника «Уфы» Пуцко, а после перерыва Шахова из «Оренбурга»
• Пуцко не только удалился, но ещё и заработал пенальти в свои ворота. Однозначно, кандидат на попадание в сборную неудачников этого тура
• А вот среди лучших из этого матча – новичок «Оренбурга» Шкофлек. В прошлом дебютном туре он сделал голевой пас, а на этих выходных заработал удаление в составе противника и начал вторую голевую атаку.
• После игры наставник башкирцев выдал мощную речь. Обязательно к ознакомлению.
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Статистика
Видео
«Рубин» - «Сочи» 0:3
Голы: Цаллагов, 22, Кудряшов, 52, Карапетян, 90+4.
"Рубин": Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Иг. Коновалов, Макаров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков (Кьяртанссон, 55).
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Бурмистров, Полоз (Набиуллин, 66), Цаллагов, Мостовой (Померко, 73), Лагатор, Нобоа, Ан. Заболотный (Карапетян, 78).
Предупреждения: Башкиров, 14, Давиташвили, 20, Лагатор, 30, Бурмистров, 37, Степанов, 71, Заболотный, 76.
• Мы восхищались «Рубином» на старте, но Казань в последних пяти матчах не проиграла только однажды – в игре против «Арсенала»
• Против «Сочи» расклады на бумаге были исключительно в пользу банды Шаронова: «Сочи» ещё не побеждал и давал больше поводов потешаться над собой как над фарм-клубом «Зенита»
• Кстати, в составе команды Точилина половина игроков оказалась из состава бердыевского «Рубина» - в старте вышли Джанаев, Кудряшов, Полоз, Нобоа и Набиуллина.
• «Сочи» неожиданно победил крупно – на мячи Цаллагова, Кудряшова и Карапетяна хозяева не ответили вообще ничем
• Это ещё повезло – Антон Заболотный запорол несколько очевидных моментов. «Рубин» мог провалиться ещё серьёзнее
Cтатистика
Видео
«Ахмат» - «Тамбов» 1:1
Голы: Осипенко, 5, Бериша, 90+2
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семёнов, Мусалов, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл (Анхель, 89), Садулаев (Роши, 70), Шиманьски (Бериша, 54), Понсе.
"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин (Бенито, 65), Аппаев (Часовских, 66), Костюков (Мамтов, 82).
Предупреждения: Швец, 27, Чуперка, 31, Бенито, 90+1, Мамтов, 90+1.
• «Тамбов» до восьмого тура оставался с единственной победой – над московским «Спартаком». У «Ахмата» сохранялась ситуация немногим лучше – грозненцы были не так далеко от зоны стыковых матчей
• Большую часть встречи тамбовчане вели в счете: Максим Осипенко открыл счёт на шестой минуте. Хотя по статистическим показателям хозяева были выше на голову, сравнить только удары в створ – 6 против 1 гостевого.
• «Ахмат» спасся лишь на последних минутах. Один из лучших игроков начала этого сезона в составе чеченского клуба Бернанд Бериша сравнял счёт
• Как сообщают инсайдеры, результативный удар косовара спас только партнёров от поражения, главный тренер Раших Рахимов всё равно команду покинет – и его место займёт рулевой «Анжи» в прошлом сезоне Адиев
Статистика
Видео
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Фото: i-sports.ru, tatar-inform
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