«Оренбург» и «Сочи» побеждают первый раз, Григорян почти покорил Грозный. Как это было

«Рубин» Шаронова больше не кажется крутым и любопытным – за последние пять туров Казань проиграла четыре раза. Подводим итоги игрового дня.Деспотович, 40 (пенальти), Зотов, 66, Кротов, 68Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов (Тилль, 60), Карп, Бизяк (Алиев, 72), Гиоргобиани (Кротов, 60).Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов (Козлов, 71), Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлек, Деспотович, Фамейе (Сиваков, 62).Карп, 3, Шахов, 22,53, Пуцко, 39, 45+1, Аюпов, 45, Афонин, 90Пуцко, 45+1, Шахов, 53.• «Оренбург» в течение семи туров не мог одержать ни одной победы. В Уфе наконец-то прервалась неудачная серия команды, которая отдаёт своих лидеров за 50 тысяч рублей. Правда, всё было не так гладко• Арбитр Игорь Панин, судивший второй свой матч в премьер-лиге, удалил двоих игроков в этом матче – в первом тайме защитника «Уфы» Пуцко, а после перерыва Шахова из «Оренбурга»• Пуцко не только удалился, но ещё и заработал пенальти в свои ворота. Однозначно, кандидат на попадание в сборную неудачников этого тура• А вот среди лучших из этого матча – новичок «Оренбурга» Шкофлек. В прошлом дебютном туре он сделал голевой пас, а на этих выходных заработал удаление в составе противника и начал вторую голевую атаку.• После игры наставник башкирцев выдал мощную речь. Обязательно к ознакомлению.Цаллагов, 22, Кудряшов, 52, Карапетян, 90+4.Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Иг. Коновалов, Макаров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков (Кьяртанссон, 55).Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Бурмистров, Полоз (Набиуллин, 66), Цаллагов, Мостовой (Померко, 73), Лагатор, Нобоа, Ан. Заболотный (Карапетян, 78).Башкиров, 14, Давиташвили, 20, Лагатор, 30, Бурмистров, 37, Степанов, 71, Заболотный, 76.• Мы восхищались «Рубином» на старте, но Казань в последних пяти матчах не проиграла только однажды – в игре против «Арсенала»• Против «Сочи» расклады на бумаге были исключительно в пользу банды Шаронова: «Сочи» ещё не побеждал и давал больше поводов потешаться над собой как над фарм-клубом «Зенита»• Кстати, в составе команды Точилина половина игроков оказалась из состава бердыевского «Рубина» - в старте вышли Джанаев, Кудряшов, Полоз, Нобоа и Набиуллина.• «Сочи» неожиданно победил крупно – на мячи Цаллагова, Кудряшова и Карапетяна хозяева не ответили вообще ничем• Это ещё повезло – Антон Заболотный запорол несколько очевидных моментов. «Рубин» мог провалиться ещё серьёзнееОсипенко, 5, Бериша, 90+2Гудиев, Уциев, Семёнов, Мусалов, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл (Анхель, 89), Садулаев (Роши, 70), Шиманьски (Бериша, 54), Понсе.Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин (Бенито, 65), Аппаев (Часовских, 66), Костюков (Мамтов, 82).Швец, 27, Чуперка, 31, Бенито, 90+1, Мамтов, 90+1.• «Тамбов» до восьмого тура оставался с единственной победой – над московским «Спартаком». У «Ахмата» сохранялась ситуация немногим лучше – грозненцы были не так далеко от зоны стыковых матчей• Большую часть встречи тамбовчане вели в счете: Максим Осипенко открыл счёт на шестой минуте. Хотя по статистическим показателям хозяева были выше на голову, сравнить только удары в створ – 6 против 1 гостевого.• «Ахмат» спасся лишь на последних минутах. Один из лучших игроков начала этого сезона в составе чеченского клуба Бернанд Бериша сравнял счёт• Как сообщают инсайдеры, результативный удар косовара спас только партнёров от поражения, главный тренер Раших Рахимов всё равно команду покинет – и его место займёт рулевой «Анжи» в прошлом сезоне Адиев