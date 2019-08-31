Владимир Обухов разорвёт контракт с "Сочи" и перейдёт в "Тамбов"

Нападающий "Сочи" Владимир Обухов в ближайшее время разорвёт контракт с клубом и перейдёт в "Тамбов".27-летний Обухов является воспитанником московского "Спартака". В минувшем сезоне, выступая за "Мордовию", он принял участие в 35 матчах Футбольной национальной лиги (27 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (3 — с пенальти), а также получил четыре жёлтые карточки. В "Сочи" он перешёл этим летом.В текущем сезоне в составе "Сочи" Обухов принял участие в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.