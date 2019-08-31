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Владимир Обухов разорвёт контракт с "Сочи" и перейдёт в "Тамбов"

Нападающий "Сочи" Владимир Обухов в ближайшее время разорвёт контракт с клубом и перейдёт в "Тамбов".

27-летний Обухов является воспитанником московского "Спартака". В минувшем сезоне, выступая за "Мордовию", он принял участие в 35 матчах Футбольной национальной лиги (27 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (3 — с пенальти), а также получил четыре жёлтые карточки. В "Сочи" он перешёл этим летом.

В текущем сезоне в составе "Сочи" Обухов принял участие в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Обухов Сочи Тамбов
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