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Селюк объяснил, почему не состоялся трансфер Аршавина в "Барселону"

Футбольный функционер Дмитрий Селюк рассказал о несостоявшемся трансфере Андрея Аршавина в "Барселону".
Фото: "Матч ТВ"
"Я договорился о переходе Аршавина в "Барселону". Общался с Андреем тогда и передал трубку Лапорте [президент "Барселоны"]. Тот ему все предложил.

Почему не состоялся трансфер? "Барса" оплатила 15 миллионов евро, но цена не стала принципиальной. Для "Зенита" не было важно — 15 ли это миллионов от каталонцев или 18 от "Арсенала". Это небольшая разница.

Я вот помню, что у него на тренировках всегда была шапочка "Барселоны". Он всегда мечтал играть за эту команду. Я договорился, что его купят за 15 миллионов. Лапорте тогда даже общался с Медведевым. Однако в конечном итоге трансфер не сложился", — рассказал Селюк.

"Матч ТВ"


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Теги: Селюк Аршавин Барселона Зенит Арсенал
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