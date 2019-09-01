"Урал" - "Краснодар": стали известны стартовые составы

Предлагаем вашему вниманию стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ между "Уралом" и "Краснодаром".



"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков.



Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Эль Кабир, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Ильин, Юсупов.



"Краснодар": Сафонов, Петров, Скопинцев, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Олссон, Де Вильена, Ари, Вандерсон.



Запасные: Крицюк, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Берг.