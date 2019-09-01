Футболистка клуба "Подольчанка" Полина Кобзева умерла в возрасте 23 лет.
Причиной смерти Кобзевой стала остановка сердца. Спортсменка скончалась 31 августа.
"У нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у нее остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнования ее родным и близким", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Подольчанка" выступает в зоне "Запад" первой лиги России.
23-летняя русская футболистка скончалась от остановки сердца
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