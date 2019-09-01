1-й тренер Сутормина: положу деньги на книжку для детей и уже не будет стыдно

Александр Греков, первый тренер полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина, рассказал, какие эмоции испытал, узнав, что его воспитанник планирует передать ему 1 млн рублей после трансфера в петербургский клуб."Новость про миллион стала шоком. Я уже давно подобную возможность даже не рассматривал, что кто-то мне может как-то помочь, отблагодарить. Тем более когда футбольная карьера уже заканчивается.Не знаю, что будет дальше, но то, что я дал ему дорогу в жизнь, он осознаёт. Сейчас ему никто не даёт таких знаний, контракт заканчивается — игрок уходит в другой клуб. Я сейчас хоть какие-то деньги положу на книжку для детей, и мне уже не будет стыдно", — сказал Греков в интервью журналисту Артёму Локалову, опубликованном на канале в YouTube.