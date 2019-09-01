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"Арсенал" - ЦСКА: команды назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и московского ЦСКА на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев, Кангва.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Нисимура.


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Теги: Арсенал ЦСКА
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