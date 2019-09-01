"Краснодар" обыграл "Урал" со счетом 4:2

В матче 8-го тура чемпионата России "Краснодар" в гостях обыграл "Урал" со счетом 4:2.



Чемпионат России



8 тур



Голы: Скопинцев, 19, Бавин, 21, Ари, 38, Эль-Кабир, 69, Уткин, 80, Вандерсон, 82



"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Кухарчик, 78), Бавин, Бикфалви (Эль-Кабир, 56), Бумаль, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).



"Краснодар": Сафонов, Петров, Скопинцев (Намли, 79), Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Олссон (Уткин, 70), Вильена, Ари (Игнатьев, 70), Вандерсон.



Предупреждения: Олссон, 59, Бумаль, 82, Петров, 90+3