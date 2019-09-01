Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал покупку полузащитника "Славии" Алекса Крала.
"Мы рады, что Алекс Крал решил присоединиться к красно-белой семье! Это один из наиболее талантливых представителей своего поколения на позиции центрального полузащитника.
Мы давно вели Крала, и в нашем шортлисте опорников он был на верхней строчке. При этом чех является универсальным игроком, может сыграть как в обороне, так и ближе к атакующей группе.
В свой 21 год он уже является игроком сборной Чехии и обладает большим потенциалом для совершенствования своих ключевых навыков, среди которых отбор, техника и первый пас. Мы подписали с Кралом 5-летний контракт и связываем с игроком серьезные планы по развитию клуба", - цитирует Цорна ФК "Спартак".
Томас Цорн: "Спартак" связывает с Кралом серьезные планы по развитию клуба
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