"Спартак" больше не будет покупать футболистов в текущий заявочный период. Об этом рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн. Последним новичком стал полузащитник Алекс Крал.
"Хочу также отметить, что в связи с перестройкой команды трансферная кампания лета — 2019 получилась беспрецедентной по инвестициям, что, в свою очередь, стало возможно благодаря решению Леонида Арнольдович выделить необходимый для этого бюджет. Покупка Крала как раз завершила этот процесс, больше приобретений в текущий заявочный период не будет", - цитирует Цорна ФК "Спартак".
"Спартак" завершил летнюю трансферную кампанию
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»