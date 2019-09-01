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Петербургский "Кристалл" стал чемпионом России по пляжному футболу, в финале победив "Спартак"

В Самаре завершился суперфинал чемпионата России, в котором принимали участие 6 команд.
Фото: Rusfootball.info
Звание чемпиона страны защитил "Кристалл". Команда из Санкт-Петербурга стала лучшей в стране в 5-й раз, победив в финале московский "Спартак" со счетом 6:5. Петербуржцы повели 2:0 в самом начале встречи, позволили сопернику отыграть 2 мяча, но в дальнейшем лидерства не упускали.

Для бронзового призера прошлого чемпионата это был первый в истории клуба финал.

Бронзовые медали достались "Крыльям Советов", которые в матче за третье место победили московский "Локомотив" со счетом 3:1.

Большинство индивидуальных наград также досталось чемпионам: лучшими бомбардиром и ассистентом чемпионата стали Родриго и Маурисиньо, лучшим игроком суперфинала был признан Дмитрий Шишин. А вот лучшим футболистом всего чемпионата России стал Лукао из "Крыльев Советов". Лучшим вратарём признали голкипера "Спартака" Павла Баженова.


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Теги: Спартак Локомотив Крылья Советов
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