Менеджеры ЦСКА не гении? Гогуа приносит победу в дебютной игре!

Красно-синие выиграли в Туле благодаря голу после стандарта нового защитника, но травмы получили Бийол и впервые забивший за «армейцев» Ахметов. Проклятие москвичей когда-нибудь закончится?По старой памяти ещё возникает удивление, хотя давно пора уже привыкнуть – «Арсенал» и ЦСКА держатся в таблице рядом, и очные встречи для них дополнительно важны в плане турнирной ситуации. До старта восьмого тура москвичи и туляки топтались на пороге лидирующей группы из пяти команд.На момент стартового свистка соперники знали, что в случае победы могут обогнать «Локомотив» (он уступил накануне «Ростову») и одного или сразу двух (в случае ничьей) участников противостояния между двумя столицами – «Спартака» и «Зенита».Неплохой вызов. Особенно для Тулы.Комличенко ЦСКА пока не подвезли, зато выписанного из «Тамбова» Гогуа Гончаренко бросил в бой моментально – защитник вышел в старте, хотя провёл в команде только пару дней. А какой был у тренера выход, если Набабкин и Васин травмированы? Шарлия ведь пока не особо впечатляет.Первые минуты показали, что новый нападающий ЦСКА действительно нужен. За минут семь гости создали столько моментов, что не только должны были открывать счёт, но и удваивать его.Тула активно помогала сопернику, привозя на ровном месте. Других переплюнул Беляев, сбросив головой прямо под разбег Влашичу. Хорват, до этого опасно навешивавший с левого фланга, зарядил в защитника.Красно-синие увлеклись атакой и проворонили острый выпад через левый фланг. Марио не хватило времени, чтобы вернуться, а Гогуа не сумел закрыть сразу две позиции. Круговой вышел на ударную позицию, и Тула повела в счёте.



Но городской праздник закончился почти сразу. ЦСКА включился ещё более активно. Это могло привести к совсем серьёзным проблемам, но хозяева не пользовались разрывами на половине поля соперника. И вместо этого не успели накрыть Ахметова на границе штрафной после затяжной атаки «армейцев».



Хавбек пробил - и оформил первый мяч за ЦСКА (понадобилось ему 33 игры). Официальный аккаунт красно-синих в твиттере отметил этот факт переложением известного мема .



Сразу после этого был роскошный момент у Луценко (опять опоздание Марио), но потащил Акинфеев. А после этого «Арсенал» почти не приближался к штрафной москвичей. Исключением стала классная возможность Ломовицкого, пробившего в перекладинуЦСКА выглядел очень солидно на подготовительной фазе своих наступлений. Моментами настолько же круто, насколько выглядели их фанаты, устроившие в Туле проход перед встречей.Но при этом подопечные Гончаренко тушевались на последней стадии, когда нужно было принимать финальное решение. Из-за это масса моментов пропадала даром. Именно за это ЦСКА и наказали в дерби - по итогам первого тайма они должны были вести в счёте, но в итоге уступили.И болельщикам красно-синих было бы ещё не так тоскливо, если бы хотя бы в этот раз обошлось без потерь. Но нет - ещё до перерыва вынужденно закончил встречу Бийол.После перерыва целостности в матче осталось совсем мало. Во многом из-за массы фолов, убивавших весь темп. Пропала и футбольная агрессия. Первый тайм в плане зрелищности был гораздо бодрее: моментов почти не возникало.Мог стать главным виновником и арбитр встречи Евгений Турбин, но он принимал спорные решения в обе стороны. Не дал вторую желтую Облякову за бычку с Ломовицким, не поставил пенальти за фол Ткачёва на Ахметове, принял не самое очевидное решение по поводу единоборства Магнуссона и Луценко.Что обычно решает по такой игре? Ошибки и стандарты. Ошибок было много с обеих сторон, но совсем не фатальных. А вот стандарт случился - и дебютирующий Гогуа оформил победный мяч в тульские ворота.



Гости могли и должны были забивать ещё и снимать все вопросы. Но в стиле первого тайма ЦСКА всё разбазарил и нервничал последние минуты, потому что «пушкари» наседали изо всех сил (так ещё, убивая время, травмировался Ахметов - прямо перед игрой сборной России).



Как думаете, кто был лучшим в разрушении на последних минутах? Да, Гогуа.



Какой там Цорн? Лучшие менеджеры, похоже, всё-таки в ЦСКА.



Фото: официальный сайт ЦСКА