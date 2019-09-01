"Локомотив" сделал "Бетису" предложение по форварду Лорену Морону

Несмотря на приобретение Луки Джорджевича, а также наличие Фёдора Смолова и Эдера, "Локомотив" продолжает искать усиление в линию атаки?

Фото: estadiodeportivo.com

Это так, если верить сайту Goal.com. По информации источника, железнодорожники сделали солидное предложение "Бетису" по нападающего клуба Лорену Морону. 25-летний испанец ударно начал сезон, забив 3 мяча и отдав 1 голевую передачу в текущем сезоне чемпионата Испании.



В прошлом сезоне Морон забил всего 6 голов в 33 матчах. Его контракт действует до лета 2022 года, а сумма отступных составляет 40 миллионов евро.