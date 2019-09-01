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Владимир Пономарёв: Гогуа? За решающий гол его можно похвалить, но пропущенный был забит с его позиции

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Арсенала" (2:1) в 8-м туре Премьер-Лиги
Фото: sportsdaily
- Об игре:

Команды показали приличный футбол, у всех было желание победить, а также хорошая физподготовка. Но были проблемы с реализацией, особенно у ЦСКА. Москвичи могли выиграть и с крупным счётом, но свои моменты не использовали. В первом тайме ещё и пропустили первыми при тягучей игре. Было сложно, туляки имели моменты, но выручал Акинфеев. Оборона вызывает вопросы, и хоть несыгранность этой линии с приходом Гогуа понятна, тем не менее, в некоторых эпизодах допускались очень грубые ошибки.

- О дебюте Седрика Гогуа:

Забил решающий гол в дебюте, и за это его можно похвалить. Но пропущенный мяч был забит с его позиции, при этом ещё апеллируя к судьям, мол, вне игры было, хотя сначала нужно доиграть эпизод до конца. Если бы ивуариец продолжил бежать за оппонентом, возможно, он мог бы помешать отправить мяч в сетку. Но я надеюсь что он поможет ЦСКА, в том числе также как и сегодня. Для полной оценки его способностей нужно за ним наблюдать больше чем одну игру, но своим голом ошибки в обороне сегодня он нивелировал.

- О плотной турнирной таблице чемпионата России:

Думаю, это следствие атакующего футбола, который наконец-то показывают команды российского чемпионата. В каждом туре забивается много голов, включая и текущий тур. Чемпионат стал куда интересней, хотя я и не знаю с чем это связано: стали хуже играть в обороне или лучше в атаке. Но за матчами смотреть интересней, и это радует.

- О вероятном переходе в ЦСКА Николая Комличенко из "Млады Болеслав":

Я не знаком с его игрой, мне сложно комментировать его выступления в чемпионате Чехии, где он в прошлом сезоне установил рекорд по количеству забитых мячей и стал лучшим нападающим местного первенства. Но форвард его антропометрических данных нам нужен! Необходим нападающий, который может принять мяч, придержать мяч, побороться за него, выиграть верховую борьбу, скинуть набегающим партнёрам. Его рост 190 см, и мне кажется что именно такой форвард ЦСКА и нужен.

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Теги: Пономарев ЦСКА Арсенал Тула Гогуа
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