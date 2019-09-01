Наставник ЦСКА прокомментировал итоги победы над "Арсеналом" (2:1) и поделился, что возможен ещё один трансфер:
- Итоги первых восьми туров? Могли взять на два очка больше, могли на два меньше. Заслужили те очки, что имеем. Что касается последнего дня дозаявочного окна, то посмотрим, вполне возможно, какое-то приобретение будет.
Мне понравился накал и желание команд, болельщики создавали атмосферу на трибунах. Наша победа закономерна, так как было создано много моментов в обоих таймах. Знали, что "Арсенал" умеет атаковать, есть игроки, которые умеют завершать атаки как из штрафной, так и издали. Следовало быть внимательнее, мы моментами теряли мяч в центре поля. Но это издержки молодости нашей команды. Давно не одерживали волевых побед, и я рад, что удалось это сделать, - приводит "Чемпионат" слова Гончаренко.
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что какое-то приобретение будет
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»