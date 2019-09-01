"Зенит" обыграл "Спартак"

Зелимхан Бакаев забил гол ещё при счёте 0:0, но взятие ворот отменил арбитр встречи после просмотра видеоповтора.
Чемпионат России
8 тур
Гол: Жирков, 41
8 тур
Гол: Жирков, 41
"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев (Умяров, 74), Зобнин, Бакаев З. (Мельгарехо, 83), Шюррле, Тиль, Ларссон (Понсе, 64).
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас, Жирков (Кузяев, 85), Оздоев, Ригони (Ерохин, 46), Барриос, Дзюба, Азмун (Шатов, 76).
Предупреждение: Гулиев, 3, Айртон, 15, Оздоев, 27, Ригони, 44, Жирков, 54, Иванович, 61, Сантос, 65