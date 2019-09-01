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"Зенит" обыграл "Спартак"

Благодаря точному удару Юрия Жиркова действующий чемпион обыграл красно-белых в Москве.

Зелимхан Бакаев забил гол ещё при счёте 0:0, но взятие ворот отменил арбитр встречи после просмотра видеоповтора.

Чемпионат России

8 тур

Гол: Жирков, 41


"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев (Умяров, 74), Зобнин, Бакаев З. (Мельгарехо, 83), Шюррле, Тиль, Ларссон (Понсе, 64).

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас, Жирков (Кузяев, 85), Оздоев, Ригони (Ерохин, 46), Барриос, Дзюба, Азмун (Шатов, 76).

Предупреждение: Гулиев, 3, Айртон, 15, Оздоев, 27, Ригони, 44, Жирков, 54, Иванович, 61, Сантос, 65


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Теги: Спартак Зенит Жирков
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