Марат Сафин - об игре "Спартака": ни мастерства, ни физухи, ни рисунка - ничего абсолютно (видео)

Известный теннисист и болельщик красно-белых жёстко отреагировал на поражение москвичей в матче против "Зенита" (0:1)

Фото: Rusfootball.info

- Не очень хочется говорить жёстко о "Спартаке", но скажу правду: все ведь видели, сколько зрителей собралось.



Ни мастерства, ни физухи, ни рисунка, ни борьбы - ничего абсолютно. Думаю, ребята сами это понимают.



Может, это начало сезона, но такая игра - уровень второй лиги Испании. Очень слабенько, к сожалению.



Если нет мастерства, надо, конечно, бегать. Это не мои слова, это слова Лобановского.



- У Шюррле есть мастерство, но сегодня он бил по воробьям. Почему так?



- Мастерство это стабильность. Если не стабильности, значит, это не мастерство. Это другое. Шюррле, может, и хороший игрок, но нельзя же ошибаться на километра два над перекладиной. Не тот уровень.



Ребята получаются не 100 тысяч долларов в год, а получают миллионы. Можно хоть в створ ворот попасть? Я немного эмоционален, но мне обидно смотреть на всё это страдание.



"Зенит"? У них было шансов побольше, ребята уже сыгранные. Мастерством не блещут, но организованная команда.



Они стабильны. Не надо там треск-блеск. Наши побежали куда-то в начале, сдохли в середине первого тайма и всё закончилось, - приводит слова Сафина корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.



