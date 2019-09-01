- Проблема в реализации в первую очередь. Видите, какой мяч залетел от Юры Жиркова сумасшедший. У нас такой не залетел. И система ВАР помогла "Зениту".
- Отмена гола Бакаева стала ключевым моментом, воодушевила "Зенит"?
- Гол всегда воодушевляет, когда команда пропускает, это неприятно. Но мы боролись, старались. За 30 дней провести 9 игр - это достаточно много. Сил у нас было в первом тайме больше, чем во втором. Думаю, это сказалось в первую очередь. А второй тайм достаточно хорошо мы играли.
- Ларссон снова вышел справа, а Бакаеву сложно слева. Почему так долго ждёте, прежде чем вернуть его направо?
- Я не жду, потому что Зелимхан может играть на любой позиции, может смещаться в середину, играть на своём фланге. Это нормальный процесс.
- Выходить без чистого форварда было риском?
- Какой риск? Вряд ли. Шюррле всегда играл, в "Челси" при Моуринью, на позиции центрального нападающего. Это нормально, - сказал Кононов в эфире "Матч Премьер".
Олег Кононов: проблема в реализации. И сказались 9 игр за 30 дней
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после домашнего поражения в матче с "Зенитом" (0:1) посетовал на сложный график и реализацию.
Кадр из трансляции "Матч Премьер"
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