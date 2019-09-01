Олег Кононов: проблема в реализации. И сказались 9 игр за 30 дней

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после домашнего поражения в матче с "Зенитом" (0:1) посетовал на сложный график и реализацию.



Кадр из трансляции "Матч Премьер"