Сергей Семак: доволен абсолютно заслуженной победой. Остроты у "Спартака" не было

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак остался доволен игрой своей команды в победном матче против "Спартака" (1:0).

- Ничего случайного в футболе нет. Конечно, нужно так попасть. Все команды разбирают игры друг друга, при стандартах тоже, стараются использовать сильные и слабые стороны друг друга. Когда-то это получается, когда-то нет.- Естественно, "Спартаку" нужно было отыгрываться, но мы играли очень организованно. За исключением штрафных, которые мы сами себе привозили, остроты не было. Иногда не получался выход в атаку, но играли по результату. Я доволен абсолютно заслуженной победой.- Важность матча достаточно высока. После двух неудачных матчей нам нужно было что-то поменять, сыграть более организованно в обороне. Моменты есть, нужно было использовать. Если бы мы смогли забить раньше, игра бы открылась и по-другому сценарию пошла. Напряжённая, нервная игра. Поздравляю болельщиков и ребят с заслуженной победой, - сказал Семак в эфире "Матч Премьер".