Алекс Крал: "Спартак" - очень большой клуб не только в России, но и в Европе. РПЛ - новый уровень для меня

Новичок "Спартака" Алекс Крал объяснил, почему покинул пражскую "Славию" перед играми с топ-клубами в Лиге чемпионов.

Фото: Rusfootball.info

- "Спартак" имел много моментов, "Зенит" имел несколько моментов и забил гол, это футбол. Моя роль? Я могу играть на многих позициях, но моя лучшая роль - оборонительный полузащитник.



- "Славия" попала в группу к "Барселоне", "Боруссии", "Интеру", а вы перешли в "Спартак", который не играет в еврокубках.



- Я реально думал об этом. Но "Спартак" - это очень большой клуб не только в России, но и в Европе. И для меня это переход на новый уровень, потому что российская лига лучше чешской. Я думаю, так будет лучше для моей карьеры, - цитирует Крала корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.