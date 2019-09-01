Защитники - хороши, нападающие - не очень, Жирков - лучший. Оценки матча "Спартак" - "Зенит"

В центральной встрече 8-го тура игроки обороны были значительно лучше игроков атаки. Rusfootball.info разбирается, кто из футболистов был успешнее, а кто оказался неудачником.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"