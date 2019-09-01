Защитники - хороши, нападающие - не очень, Жирков - лучший. Оценки матча "Спартак" - "Зенит"

"Спартак"
Максименко - 4.0. Вратарь "Спартака" провел хороший матч и сыграл достаточно надежно. По крайней мере, Максименко выручил везде, где это было сделать реально. Спасти команду после удара Жиркова, как кажется, шансов не было.
Айртон - 3.5, Джикия - 4.0, Жиго - 4.0, Рассказов - 3.0. Айртон не очень удачно играл в обороне. С его фланга "Зенит" создал большую часть моментов. При этом бразилец часто фолил. Если бы игру судил не Мешков, а Федотов, то Айртон вообще получил бы красную в середине первого тайма. С другой стороны, в атаке левый защитник был полезен. В частности, именно на его счету один из самых опасных ударов "Спартака".
Рассказов не сделал ни одного выноса, ни одного перехвата и не выиграл ни одного верхового единоборства. Не лучший матч для 21-летнего игрока. Пара центральных защитников "красно-белых" не допустила грубых ошибок, качественно вела борьбу с соперниками, заблокировала ряд ударов и существенно снизила риски у своих ворот. Разве что от Джикии с Жиго можно было ожидать чуть более активной игры при стандартах в чужой штрафной.
Гулиев - 3.0, Зобнин - 3.5, Умяров - б/о. Зобнин - лидер "Спартака" в сегодняшней игре по количеству выигранных верховых единоборств (5) и один из лидеров по количеству ударов по воротам (6, больше только у Шюррле). Но все попытки Романа забить были далеки от того, чтобы стать успешными. Да и вообще чего-то опасного в них было минимум. Но зато Зобнин сделал две обостряющие передачи, которые потенциально могли стать голевыми.
Гулиев уже на третьей минуте получил желтую карточку, но затем на нем фолили больше, чем на любом другом игроке (5 раз). "Спартак" может только сожалеть, что ни из одного из заработанных им штрафных не удалось выжать максимум. Помимо этого, Аяз и сам трижды пробовал пробить, но точность его ударов не отличалась от коллеги Зобнина. Выход на поле Умярова пользы "красно-белым" не принес.
Ларссон - 2.0, Тиль - 2.0, Бакаев - 3.0, Шюррле - 2.0, Понсе - 2.0, Мельгарехо - б/о. Группа атаки "Спартака" провела тусклый матч. Самым ярким пятном, пожалуй, был Бакаев, который и штрафные зарабатывал, и передачи партнерам раздавал, и даже забил гол (пусть и отмененный). Впрочем, Андрей Тихонов считает, что именно Зелимхан должен был закрывать Жиркова в эпизоде с пропущенным мячом. Шюррле, в принципе, тоже был заметным персонажем, но он приковывал к себе внимание большим количеством неточных ударов. Кажется, что Андре тяжело играть на позиции чистого форварда.
Понсе свои полчаса отыграл безлико - ни одного удара (даже заблокированного), минимум касаний мяча, ни одного заработанного штрафного и частые потери. Примерно так же час до этого играл Ларссон, которого и заменил Понсе. Разве что швед еще отмечался плохой обработкой мяча, которая как минимум дважды подводила его в ответственный момент. Тиля тоже похвалить особо не за что. В активе только три заработанных штрафных и один неплохой обостряющий пас.
"Зенит"
Лунев - 3.5. Андрей как-то излишне нервно действовал на выходах. Несколько раз он бежал туда, где не было игроков соперника, и только мешал своим. В частности, именно так было в эпизоде, когда дело закончилось отмененным голом Бакаева. Впрочем, "сухой" матч никто у Лунева не отберет. С ударами в створ от Бакаева, Шюррле и Айртона он справился.
Дуглас Сантос - 3.5, Ракицкий - 4.0, Иванович - 4.5, Смольников - 4.0. Любопытно, что фланговые защитники "Зенита" выиграли больше верховых единоборств, чем центральные. Но зато Иванович и Ракицкий преуспели в перехватах, выносах и заблокированных ударах. Разницу в пол балла между ними формируют чуть более эффектные действия серба. В частности, в середине первого тайма он совершил очень важный перехват, а в середине второго классно заблокировал удар Гулиева.
На фланг Смольникова выпала большая нагрузка. Игорю пришлось очень непросто, и без должной помощи со стороны Ригони он не всегда справлялся с игроками "Спартака". Пару раз он останавливал соперника только с нарушением правил. Впрочем, на Смольникове сегодня фолили не меньше, чем он сам. Правый защитник "Зенита" активно подключался к атаке в ряде эпизодов, выводил своих товарищей на ударную позицию или зарабатывал штрафные. Сантос был больше сосредоточен на обороне и преуспел в отборах и выносах (по 4, в обоих случаях второй показатель в команде).
Барриос - 3.0, Оздоев - 3.5, Жирков - 4.5, Ригони - 3.0, Ерохин - 3.5, Шатов - б/о, Кузяев - б/о. Жирков, можно сказать, вспомнил молодость и сыграл чистого левого полузащитника. Он играл с большим желанием и старанием, активно шел в прессинг, раздавал обостряющие передачи, забил классный гол, а также хорошо помогал Сантосу в обороне. Ригони, пожалуй, по делу был заменен в перерыве - в атаке он был недостаточно заметен, а в защите действовал не очень здорово. Но давайте отметим, что аргентинец сделал хоть всего пять передач, но все они были точными, а две из них обостряющими. В частности, именно после паса Ригони Дзюба попал в штангу.
Опорные полузащитники "Зенита" давали игрокам "Спартака" пространство и свободу на подходе к штрафной. Следствием этого, собственно говоря, и стало большое количество ударов "красно-белых" со средней дистанции из-за штрафной. Хорошо для "питерцев", что это не обернулось чем-то неприятным. Из плюсов Барриоса я бы выделил три заработанных штрафных, одну успешную попытку дриблинга и четыре перехвата (лучший показатель в команде). Из плюсов Оздоева - 4 отбора, 2 опасных удара и 2 ключевые передачи. Ерохин, Шатов и Кузяев вышли на замену. Отметим, что Ерохину удалось усилить игру "Зенита" в обороне - на его счету 4 отбора.
Дзюба - 3.0, Азмун - 2.0. Азмун продолжил свою серию плохих матчей против "Спартака". Он отличался неточными передачами, неточными ударами и исключительно упущенными моментами. Дзюба сыграл лучше своего товарища. Артем вновь был хорош в верховой борьбе. Особенно в тех случаях, когда он смещался в зону Рассказова и становился там адресатом передач. Помимо этого, он нанес два опасных удара - один в штангу, другой очень близко к ней. И, конечно, не забудем, что формально именно Дзюба заработал угловой, после которого "Зенит" забил. Но это не отменяет того факта, что игра нападающего была достаточно средней.