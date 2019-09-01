Андрей Червиченко: Жирков передал привет из прошлого сидящему на трибуне Романцеву

- Честно говоря, "Спартак" сегодня удивил. Я думал, что по физическому состоянию команды хватит сегодня минут на тридцать, - сказал Червиченко. - А красно-белые прессинговали, и при этом удачно прессинговали. По-моему, это несколько удивительно было даже для игроков "Зенита". Мне кажется, сегодня "Спартак" провел одну из лучших игр. И по самоотдаче, и по стройности игры. Но что-то сегодня не залетело, а что-то VAR не позволил засчитать - то, что раньше "Спартаку" засчитывали. Поэтому и проиграли. Но я бы не сказал, что "Зенит" смотрелся лучше. Конечно, Дзюба имел три момента, которые разбазарил. Но не думаю, что по игре красно-белые заслуживали поражения.
- Можно сказать, что Жиркову в том эпизоде, когда он забил, повезло?
- Почему? Человек зряче пробил и хорошо попал. С таким же успехом про любой дальний удар можно говорить, что повезло. Я думаю, что Жирков так передал привет сидящему на трибуне Романцеву, который много лет назад не взял его в «Спартак». Привет из прошлого.
- Будет отставка Кононова с поста главного тренера "Спартака"? За игрой с трибуны внимательно наблюдал Курбан Бердыев...
- Про Кононова устал уже говорить. Там не о чем говорить просто. Бердыев? Мы видели по телевизору и его, и Романцева. Там, возможно, просто кого-то камера ещё не показала. Красно-белые ведь как-то рассматривали кандидатуру Бердыева. Бердыев - это хорошо. Но не сразу придет успех, надо будет потерпеть. А терпения у руководства красно-белых маловато. При этом они терпят там где, не нужно. Например, с Кононовым. А где надо, с тем же Эмери, терпеть не могут. А человек крупные титулы выиграл с другими командами потом.
- Что скажете о турнирной ситуации в чемпионате РПЛ?
- Ничего удивительного. Ну разве что успехи "Ростова" сюрпризом стали. А все остальное так и должно было быть. То, что в тройке "Краснодар" и " Зенит" - это логично. Я так себе таблицу и представлял. При этом, мне кажется, итоговая будет примерно такая же.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Андрей Червиченко: Жирков передал привет из прошлого сидящему на трибуне Романцеву
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» в восьмом туре РПЛ (0:1).
Фото: mtdata.ru
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