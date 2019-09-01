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Александр Медведев: ещё раз убедились в пользе VAR. Есть высшая футбольная справедливость

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (1:0) в матче РПЛ.

«Игра отличная, интересная, напряженная. По контролю над мячом «Спартак» имел существенное преимущество. Еще раз мы убедились в пользе VAR, потому что игра рукой, которую не увидел ни главный, ни боковой, была очевидна на повторе. Мы сразу посмотрели повторы, все увидели. Есть высшая футбольная справедливость.

А по голевым моментам все очевидно — их было больше у «Зенита». Хотя «Спартак» играл очень хорошо. Мне кажется, спартаковские кружева с коротким пасом Сергей Богданович разгадал и правильно выстроил игру.

Предлагаю всем футболистам брать пример с Юры Жиркова, который в своем возрасте подает пример молодым. Как он творчески относится к игре, своим отношением к делу. Надо сделать видео и тренировать игроков, как надо складываться под удар.

Глубина состава позволит варьировать состав в игре на три фронта. Все ребята, кто в обойме, они будут играть. По Ригони, Мевле и остальным все узнаете завтра.

Сутормин? Нечего комментировать. Все уже сказано. Он — игрок «Зенита». Еще раз обращу ваше внимание, что он помог тренеру, который уже не работает в той школе. Справедливо, что деньги до него дошли», — цитирует Медведева Sport24.


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Теги: Медведев Зенит Спартак Сутормин
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