"Бетис" отказался продавать Морона в "Локомотив"

Сегодня популярный интернет-портал Goal.com сообщил о намерении "Локомотива" пополнить состав форвардом "Бетиса" Лореном Мороном, но сделка вряд ли состоится.



Фото: estadiodeportivo.com

По информации El Mundo Deportivo, предложение москвичей было отклонено.



25-летний испанец ударно начал сезон, забив 3 мяча и отдав 1 голевую передачу в текущем сезоне чемпионата Испании. В прошлом сезоне Морон забил всего 6 голов в 33 матчах. Его контракт действует до лета 2022 года, а сумма отступных составляет 40 миллионов евро.



Ранее "Локомотив" уже подписал в линию атаки Луку Джорджевича из "Зенита".