По информации El Mundo Deportivo, предложение москвичей было отклонено.
25-летний испанец ударно начал сезон, забив 3 мяча и отдав 1 голевую передачу в текущем сезоне чемпионата Испании. В прошлом сезоне Морон забил всего 6 голов в 33 матчах. Его контракт действует до лета 2022 года, а сумма отступных составляет 40 миллионов евро.
Ранее "Локомотив" уже подписал в линию атаки Луку Джорджевича из "Зенита".
"Бетис" отказался продавать Морона в "Локомотив"
Сегодня популярный интернет-портал Goal.com сообщил о намерении "Локомотива" пополнить состав форвардом "Бетиса" Лореном Мороном, но сделка вряд ли состоится.
Фото: estadiodeportivo.com
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»