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"Бетис" отказался продавать Морона в "Локомотив"

Сегодня популярный интернет-портал Goal.com сообщил о намерении "Локомотива" пополнить состав форвардом "Бетиса" Лореном Мороном, но сделка вряд ли состоится.
Фото: estadiodeportivo.com
По информации El Mundo Deportivo, предложение москвичей было отклонено.

25-летний испанец ударно начал сезон, забив 3 мяча и отдав 1 голевую передачу в текущем сезоне чемпионата Испании. В прошлом сезоне Морон забил всего 6 голов в 33 матчах. Его контракт действует до лета 2022 года, а сумма отступных составляет 40 миллионов евро.

Ранее "Локомотив" уже подписал в линию атаки Луку Джорджевича из "Зенита".


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Теги: Локомотив Бетис
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