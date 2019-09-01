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Источник: "Зенит" близок к покупке Караваева более чем за 7 миллионов евро

По сведениям Betting Insider, "Зенит" хочет укрепить позицию правого защитника футболистом "Витесса" и сборной России Вячеславом Караваевым.
Фото: ФК "Витесс"
Как утверждает источник, сумма трансфера составит более 7 миллионов евро, а сам Караваев склоняется принять предложение петербуржцев, которым этой осенью предстоит выступление в Лиге чемпионов. Переговоры находятся в завершающей стадии.

Воспитанник ЦСКА Караваев 1 сентября помог своей команде победить АЗ и возглавить турнирную таблицу чемпионата Голландии.

Ранее Караваев прокомментировал возможность перехода в "Зенит" фразой "Никогда не говори никогда".


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Теги: Зенит Караваев Витесс
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