Михаил Боярский: психологическое преимущество у "Зенита", побеждён извечный наш соперник в Москве после долгих лет
Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о матче 8-го тура РПЛ "Спартак" — "Зенит" (0:1).
Фото: ТАСС
"Спартак" ни в чём не уступал "Зениту", но получилось так, что судьбу матча решил Юрий Жирков. Другие могут завидовать. Эта победа позволяет команде Семака иметь психологическое преимущество над "Спартаком" в чемпионате. А как же, конечно! Побеждён извечный наш соперник в Москве после долгих лет. Нам были необходимы эти три очка, чтобы вернуться на вершину таблицы. Всех с победой "Зенита", — приводит слова Боярского "Спорт уик-энд".
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