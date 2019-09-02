"Всех наших с победой! Злопыхатели тссс", — написал Дзюба в соцсети.
"Зенит" по очкам догнал "Краснодар" и "Ростов" — у трех лидирующих команд по 17 баллов. "Спартак" (14) занимает шестую строчку.
Дзюба выложил картинку, где лев душит кабана и подписал "Злопыхатели, тссс"
Нападающий питерского "Зенита" после победы в матче 8-го тура РПЛ над "Спартаком" (1:0) в своём инстаграме опубликовал картинку, на которой лев душит кабана.
Фото: инстаграм Артёма Дзюбы
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