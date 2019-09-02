Дзюба выложил картинку, где лев душит кабана и подписал "Злопыхатели, тссс"

Нападающий питерского "Зенита" после победы в матче 8-го тура РПЛ над "Спартаком" (1:0) в своём инстаграме опубликовал картинку, на которой лев душит кабана.

Фото: инстаграм Артёма Дзюбы