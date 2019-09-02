"Рубин" пополнился полузащитником "Ростова" Александром Зуевым

Футбольные клубы "Рубин" и "Ростов" договорились о переходе в казанский клуб 23-летнего полузащитника Александра Зуева на правах аренды.

Фото: "Спорт-экспресс"

Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20. Футболист будет выступать в "Рубине" под номером "12".Зуев родился 26 июня 1996 года в г. Костанай (Казахстан). Выступал за команды "Спартак", "Спартак-2" (Москва), "Крылья Советов" (Самара), "Ростов", за юношеские и молодежную сборные России. В текущем сезоне сыграл за "Ростов" 7 матчей, отметился голом в ворота "Спартака". Чемпион России 2016/17 в составе "Спартака", Чемпион Европы 2013 года среди игроков до 17 лет в составе сборной России.