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"Рубин" пополнился полузащитником "Ростова" Александром Зуевым

Футбольные клубы "Рубин" и "Ростов" договорились о переходе в казанский клуб 23-летнего полузащитника Александра Зуева на правах аренды.
Фото: "Спорт-экспресс"
Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20. Футболист будет выступать в "Рубине" под номером "12".

Зуев родился 26 июня 1996 года в г. Костанай (Казахстан). Выступал за команды "Спартак", "Спартак-2" (Москва), "Крылья Советов" (Самара), "Ростов", за юношеские и молодежную сборные России. В текущем сезоне сыграл за "Ростов" 7 матчей, отметился голом в ворота "Спартака". Чемпион России 2016/17 в составе "Спартака", Чемпион Европы 2013 года среди игроков до 17 лет в составе сборной России.

Официальный сайт ФК "Рубин"


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Теги: Рубин Ростов Зуев
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