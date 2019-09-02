Президент российской футбольной Премьер-лиги и вице-президент РФС Сергей Прядкин рассказал о недовольстве клубами лиги судейством в чемпионате страны.
"По итогам туров много о судействе говорят. Вы знаете, что судейство — независимый орган, который подчинен только РФС. По сути, мы заказываем судейство у РФС для обеспечения чемпионата, но ряд клубов (более половины) изъявили желание обсудить проблему завтра на собрании Лиги. На него приглашен Егоров (Александр Егоров, глава департамента судейства и инспектирования РФС). Мы получили полную информацию о том, какие есть вопросы у клубов по поводу судейства. Завтра дадим пресс-конференцию по итогам собрания. Могу сказать, что недавно мы видели информацию пресс-службы РФС о юридических основах назначения директоров судейского инспектирования — мы никак не собираемся вмешиваться в процесс, но есть наболевшие предложения клубов, которые завтра мы доведем до РФС и судейского корпуса.
Все 16 клубов имеют определенные вопросы. Безусловно, вопрос судейства будет рассмотрен. Но работа для эффективности должна быть открытой для обсуждения клубами РПЛ", - цитирует Прядкина Sport24.
Глава департамента судейства РФС Егоров вызван на собрание клубов РПЛ
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