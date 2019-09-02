Президент российской футбольной Премьер-лиги и вице-президент РФС Сергей Прядкин рассказал о процессе составления календаря РПЛ на грядущие туры. Сейчас чемпионат прервался на матч национальных сборных.
"Пауза наступила, определились участники еврокубков. Подвязка к календарю всегда под них. Пышкин собирает информацию", - цитирует Прядкина Sport24.
Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин отметил, что календарь, скорее всего, будет составлен до конца недели.
"Ждём письма от клубов. Два уже прислали, осталось ещё два. Обсудим даты, которые они предлагают, а потом встретимся с вещателем. Ближе к концу недели календарь должен быть. Числа пятого объявим", — рассказал Пышкин.
РПЛ объявит календарь на 9-19 туры до конца недели
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