Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что лига готова допустить домашний стадион "Оренбурга" к проведению матчей чемпионата России до конца сезона при условии, что клуб устранит недостатки арены, не считая ее вместимости.
"Сегодня было рабочее совещание, отправим в Оренбург группу. С Кияевым я говорил. Они доводят стадион до норм, которые мы ставили перед ними в начале сезона. Свет мы приведем в порядок, раздевалки и микст доделают. Съездим, посмотрим и примем.
Что касается самого стадиона как объекта, то мы не будем иметь ничего против. Главное, чтобы всем другим критериям, кроме посещаемости, стадион соответствовал. К концу перерыва работы должны быть завершены. Я сам полечу в составе рабочей группы, как только закончат работы", - цитирует Прядкина Sport24.
РПЛ готова допустить стадион "Оренбурга" к проведению матчей до конца сезона
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