Вячеслав Караваев: я перешел в топ-клуб благодаря "Витессу"

Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал свой переход из голландского "Витесса" в петербургский "Зенит"."Я благодарен "Витессу". В этом клубе я сделал серьёзные шаги в своей карьере. Я попал в сборную России и благодаря 18 месяцам в Арнеме смог перейти в топ-клуб. Я с большим удовольствием вспоминаю время, проведённое в Нидерландах. Хочу поблагодарить всех в клубе, а также фанатов", - цитирует Караваева официальный сайт "Витесса".Сумма трансфера составила € 8 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт, который будет действовать до лета 2023 года.