Полузащитник Алекс Крал, перешедший в "Спартак" из "Славии", может дебютировать за красно-белых в матче 9-го тура РПЛ.
Москвичи заявили чешского футболиста на сезон-2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Матч "Спартак" - "Урал" состоится 15 сентября.
Алекс Крал подписал с красно-белыми пятилетний контракт. Сумма сделки составила 9 млн евро плюс бонусы.
Новичок "Спартака" начинал карьеру в чешском клубе "Теплице", откуда зимой 2019 года перешел в "Славию". В марте того же года Крал дебютировал в сборной Чехии.
Алекс Крал может дебютировать за "Спартак" в матче с "Уралом"
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