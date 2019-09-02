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Сергей Семак: за исключением опасных штрафных "Спартак" практически ничего не создал в матче с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в матче 8-го тура РПЛ.

"Абсолютно не обращаю на такие вещи внимания. Вспомнить прошлый сезон, когда со "Спартаком" были две ничьих, хотя к победе, мне кажется, ближе были мы. Но определенная логика в тех результатах тем не менее присутствовала. В этом году, если брать моменты с точки зрения остроты, то мы были лучше, хотя по владению мячом и количеству ударов «Спартак» нас превзошел. Однако именно голевые моменты у нас были более явные. Что касается серий, то я уже говорил — все они имеют свои начало и конец. И хорошие, и плохие.

В первую очередь очень надежно сыграли в обороне. Знали сильные стороны «Спартака», который хорош в быстрых атаках. Но за исключением достаточно опасных штрафных соперник практически ничего не создал. Мы понимали и свое нынешнее состояние — команда еще не в оптимальной форме. Поэтому сознательно отдали инициативу. Во втором тайме были моменты, чтобы увеличить преимущество в счете. Тогда концовка была бы более комфортной. Но с учетом того, что в Москве всегда играть сложно, плюс мы еще не побеждали до этого на "Открытие Арене" — получилась тяжелая трудовая победа. Абсолютно, на мой взгляд, заслуженная.

Победа с психологической точки зрения? Конечно, важно было победить после двух неудачных матчей и накануне перерыва. С тем же "Ахматом", наверное, заслуживали победу. Что касается "Уфы", игра тоже могла закончиться нашей победой. Но, к сожалению, очень часто ошибались в простых ситуациях, да еще и сами умудрились пропустить в безобидной ситуации. Конечно, все это давило. Поэтому очень нужно было победить в этом туре, взять три очка. Хотя это было очень сложно — мы провели уже пятую игру на выезде и всего три дома. Но хорошо, что после такого количества гостевых игр мы находимся в лидирующей группе и делим первые строчки по количеству набранных очков. Надо двигаться вперед. Надеюсь, ребята будут прибавлять, вернутся в строй отсутствующие, новички встроятся в нашу игру и усилят ее", — цитирует Семака "Матч ТВ".


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Теги: Семак Зенит Спартак
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