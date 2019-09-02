"Зенит" продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду "Уфе"

Денис Терентьев, добро пожаловать в ФК «Уфа»!



Защитник питерского «Зенита» Денис Терентьев на правах сезонной аренды продолжит карьеру в «Уфе»https://t.co/WxDWBblKPD pic.twitter.com/xrWqBdRjGp — ФК УФА (@UfaFc) September 2, 2019

27-летний защитник "Зенита" Денис Терентьев продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга и перешел на правах аренды в "Уфу".Как сообщает официальный сайт "Зенита", соглашение игрока с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2020/21, а в уфимском клубе он проведет сезон-2019/20.Терентьев — воспитанник академии "Зенита". Дебютировал за основной состав в 2012 году. Затем выступал за "Томь", откуда в 2015 году перешел в "Ростов". Спустя два года Терентьев вернулся в "Зенит". В сезоне-2018/19 стал чемпионом России.